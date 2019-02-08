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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Столица подождет

Сборная сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 28(7786)
Сборная России определилась со стадионами, на которых проведет первые два матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, игры пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде.

Встреча с Сан-Марино состоится на "Мордовия Арене" 8 июня, а сборную Кипра команда Станислава Черчесова примет на арене "Нижний Новгород" 11-го числа. Оба стадиона были построены к чемпионату мира-2018. Вместимость саранской арены составляет без малого 44 тысячи человек, а нижегородской - около 45 тысяч.

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Напомним, в рамках квалификации к Евро-2020 наши также сыграют с командами Бельгии, Шотландии и Казахстана. Россияне начнут отбор гостевым матчем против бельгийцев 21 марта в Брюсселе, а 24-го числа того же месяца встретятся с Казахстаном в Астане.

Между тем вчера ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия в нем опустилась с 48-го на 50-е место при том, что в январе она не играла.

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