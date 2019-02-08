Спасатели поймали в квартире уфимки куницу

Сегодня к спасателям за помощью обратилась уфимка, в чью квартиру забрался неизвестный ей зверек.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, женщина, услышав шум, зашла на кухню и обнаружила там настоящий погром. На полу валялись выломанная вентиляционная решетка, разбитые банки, перевернутые цветочные горшки и посуда. И тут же бегал маленький зверек, который прошмыгнул в открытую дверь в другую комнату. Растерявшаяся уфимка позвонила спасателям.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы сразу узнали в непрошенном госте куницу и поймали ее за 15 минут. Благо опыт у них в этом деле имеется, так как эти животные периодически пробираются в дома уфимцев.

Зверька в коробке вывезли в лесополосу и там отпустили на свободу.