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08.02.2019 15:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стали известны самые "зеленые" города России

Текст: Яна Шамаева
Фото: Станислав Шаклеин/РИА Новости Фото: Станислав Шаклеин/РИА Новости
Фото: Станислав Шаклеин/РИА Новости

Опубликован рейтинг "зеленых щитов" России, которые созданы в 41 регионе страны. Список составили эксперты Общероссийского народного фронта.

Общая площадь таких территорий составила 950 тысяч гектаров. Это в два раза больше вместе взятых городов федерального значения - Москвы, Петербурга и Севастополя.

Фото: Фонд Росконгресс
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Так, площадь "зеленого щита" вокруг Кирова больше самого города в 10 раз и равна 245 футбольным полям - 175 тысяч гектаров против 16,9. Иркутск меньше созданного "зеленого щита" в семь раз. Там он равен 266 футбольным полям, или 190 тысячам гектаров. В Иванове зеленый пояс тоже равен семи таким городам - 71,6 тысячи гектаров. После них идет Вологда, где природная территория занимает 65,8 тысячи гектаров и в три раза больше города, и Рязань (68 тысячи гектаров).

С шестого по десятое место расположились города, площадь которых примерно равна площади "зеленого щита" - это Тамбов, Новосибирск, Омск, Тюмень, Барнаул.

В других города соотношение площади города в площади щита варьируется от 2 до 100 раз.

Рейтинг замкнули Воронежская область, где только недавно поддержали создание "зеленого щита", Благовещенск - там площадь зеленых насаждений в 1700 раз меньше территории города, и Самара, где площадь щита в 206 раз меньше площади города.

Справка "РГ"

"Зеленый щит" - это природный каркас города. В него входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды, а создают его, чтобы укрепить экологию и защитить ее от пагубного воздействия. Создавать их начали в 2017 году. По словам общественников, соотношение площади города к площади созданного "зеленого щита" говорит о том, насколько власти регионов добросовестно подходят в созданию зеленого пояса.

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