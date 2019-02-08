Три человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

На 113-м километре трассы Пермь-Березники произошло ДТП, в котором погибли три человека.

Как пояснили в региональной госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent при обгоне впередиидущего транспортного средства выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудник полиции, уточняются обстоятельства произошедшего.