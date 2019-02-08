Новости

Почему Минск и Кишинев решили обменяться зубрами 16:00
Видео: США испытали дальнобойную супергаубицу 16:00
"Нант" вывел из обращения номер погибшего Эмилиано Салы 15:58
МИД: Отсутствие наблюдателей из РФ угрожает прозрачности выборов на Украине 15:50
В Тюмени спасли девочку, которую оставили одну с 30 кошками 15:48
Бренд Prada представил игривую коллекцию ко Дню всех Влюбленных 15:45
Румыния признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы 15:42
Дочь Сергея Юрского назвала причину смерти отца 15:39
В Москве пройдет конференция "Электронные торговые площадки в России" 15:38
Ученые москвичи нашли интерес в "Московском долголетии" 15:37
Ученые сообщили, когда Меркурий можно увидеть невооруженным глазом 15:36
Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек 15:24
Кинорежиссер Юрий Мамин рассказал о работе с Сергеем Юрским 15:18
Стали известны самые "зеленые" города России 15:18
В Камышине похититель девочки получил 12 лет колонии 15:14
Депутат из Ленобласти предложил СКР расследовать смерть Пушкина 15:09
В Волгоградской области собрали урожай из теплицы пятого поколения 15:00
Путин выразил соболезнования родным Юрского 14:51
Путин обсудил с Совбезом российско-белорусские отношения и ситуацию в Сирии 14:50
Петербургский депутат предложил сократить время рекламы в кинотеатрах 14:49
Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных 14:38
Юрий Александров: Сергей Юрский - единственный настоящий Остап Бендер 14:35
Хозяин пришел: В США оценили возвращение МиГ-31 в Арктику 14:24
У Минобрнауки появится собственный геральдический знак 14:23
Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2" 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 15:36
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые сообщили, когда Меркурий можно увидеть невооруженным глазом

Текст: Светлана Медведева (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Земли смогут увидеть невооруженным глазом Меркурий 19 февраля. На небе эту ближайшую к Солнцу планету и самую маленькую из планет земной группы можно наблюдать очень редко.

Фото: depositphotos.com
Ученые предупредили о приближении к Земле "кометы смерти"

- В 2019 году утренние наблюдения Меркурия возможны только в январе, апреле, августе, ноябре, а вечерние - в феврале, июне, октябре, - уточнила лектор Нижегородского планетария имени Г. Гречко Наталья Светлова. - И если другие планеты мы можем наблюдать подолгу, то Меркурий - нет, так как он ходит за Солнцем.

Указанная дата примечательна и тем, что рядом с Меркурием окажется Нептун, так что мы станем свидетелями их противостояния. А на закате произойдет их воссоединение.

Чтобы понаблюдать за небесными телами, лучше всего выехать из города, где могут помешать дома, и взобраться на возвышенность. 19 февраля в 19.00 по московскому времени надо смотреть на небо на юго-запад. Светила расположатся низко над горизонтом: сначала Солнце, потом Меркурий, за ним Нептун. Причем Меркурий и Нептун встанут практически в одной точке. Сильно от звезд они отличаться не будут, их подсветит Солнце.

По словам специалиста нижегородского планетария, пиковое положение Меркурия будет наблюдаться 26 февраля. В этот день полюбоваться планетой посчастливится минут 15-20. Правда, увидеть эти астрономические явления можно будет только в ясную, безоблачную погоду.

Кстати

В пятницу, 8 февраля, с 18.17 до 18.20 нижегородцы станут свидетелями полета над Землей Международной космической станции (МКС). Для этого надо встать лицом на юг. МКС будет двигаться с запада на восток, не очень высоко над горизонтом. Это будет похоже на двигающуюся с большой скоростью звезду.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных
Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2"
Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского
Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев