Ученые сообщили, когда Меркурий можно увидеть невооруженным глазом

Жители Земли смогут увидеть невооруженным глазом Меркурий 19 февраля. На небе эту ближайшую к Солнцу планету и самую маленькую из планет земной группы можно наблюдать очень редко.

- В 2019 году утренние наблюдения Меркурия возможны только в январе, апреле, августе, ноябре, а вечерние - в феврале, июне, октябре, - уточнила лектор Нижегородского планетария имени Г. Гречко Наталья Светлова. - И если другие планеты мы можем наблюдать подолгу, то Меркурий - нет, так как он ходит за Солнцем.

Указанная дата примечательна и тем, что рядом с Меркурием окажется Нептун, так что мы станем свидетелями их противостояния. А на закате произойдет их воссоединение.

Чтобы понаблюдать за небесными телами, лучше всего выехать из города, где могут помешать дома, и взобраться на возвышенность. 19 февраля в 19.00 по московскому времени надо смотреть на небо на юго-запад. Светила расположатся низко над горизонтом: сначала Солнце, потом Меркурий, за ним Нептун. Причем Меркурий и Нептун встанут практически в одной точке. Сильно от звезд они отличаться не будут, их подсветит Солнце.

По словам специалиста нижегородского планетария, пиковое положение Меркурия будет наблюдаться 26 февраля. В этот день полюбоваться планетой посчастливится минут 15-20. Правда, увидеть эти астрономические явления можно будет только в ясную, безоблачную погоду.

Кстати

В пятницу, 8 февраля, с 18.17 до 18.20 нижегородцы станут свидетелями полета над Землей Международной космической станции (МКС). Для этого надо встать лицом на юг. МКС будет двигаться с запада на восток, не очень высоко над горизонтом. Это будет похоже на двигающуюся с большой скоростью звезду.