Резные фигурки работы известного советского актера, книги выдающихся писателей с дарственными надписями, картины с исчезнувшими видами Нижнего Новгорода - 20 предметов старины вернулись в государственный музей А. М. Горького после реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре (ВХНРЦ) имени академика Грабаря. Все они так или иначе связаны с именем Максима Горького. И часть из них нижегородцы увидят впервые.

Анна Малыгина: Петр Нейский изобразил вид с Волги на Нижегородский кремль и прилегающую к нему часть Нижневолжской набережной с красными казармами. Фото: Светлана Медведева/РГ

Собирали по крупицам

Мастера в буквальном смысле спасли картину Петра Нейского "Нижний Новгород с Волги", написанную в 1896 году, когда Горький работал на Всероссийской художественной промышленной выставке корреспондентом газеты "Нижегородский листок".

- О Петре Васильевиче Нейском мало что известно. Окончил Строгановское училище живописи и ваяния в Москве, преподавал рисование и черчение в женской и мужской гимназиях в Нижнем Новгороде, безвозмездно работал в воскресных рисовальных классах Общества любителей художеств, - рассказала корреспонденту "РГ" главный хранитель музейных предметов Государственного музея А. М. Горького Анна Малыгина. - Недавно стала появляться информация, что многие его работы оказались в частных коллекциях.

На полотне художник изобразил вид с Волги на Нижегородский кремль и прилегающую к нему часть Нижневолжской набережной с красными казармами. Внутри кремля виден трехэтажный дом военного губернатора, не дошедший до наших дней белый пятиглавый Спасо-Преображенский собор с колокольней, собор Михаил Архангела...

Однако холст уцелел процентов на 30-40. Потому никогда не выставлялся. Как объяснили реставраторы, изначально художник нарушил технику написания картины. В результате полотно стало рассыпаться. Разглядеть можно было лишь казармы, часть неба в правом верхнем углу, реки и разрозненные пятна верхней части города. Восстанавливать картину Нейского специалистам пришлось по крупицам в течение двух лет.

- Тяжело сидеть над одной работой год и не один. Такого большого объема утрат картины и таких мелких тонировок по всему полотну в моей практике еще не было. Работать приходилось кисточкой-нулевкой, у которой всего несколько волосинок, - поделился впечатлениями художник-реставратор Центра имени Грабаря Денис Самойленко.

Нижний базар в Нижнем

Как выглядела во времена Максима Горького нынешняя площадь Маркина, теперь можно представить по картине Петра Верещагина "Нижний базар в Нижнем Новгороде". Сегодня от той площади ничего не осталось. Когда-то эта работа талантливого художника, всю жизнь остававшегося в тени своего прославленного однофамильца-баталиста Василия Верещагина, служила иллюстрацией к произведению Горького "Васса Железнова" в зале художественного творчества музея.

По мнению Арины Волошиной, реставрировавшей полотно Петра Петровича Верещагина, его работа сделана на высоком художественном уровне.

- Видно школу, руку мастера. Это не самоучка, - подчеркнула художник-реставратор.

"Нижний базар в Нижнем Новгороде" - лишь первая часть диптиха Верещагина. Вторая - с изображением Ивановского съезда - находится в Нижегородском государственном художественном музее.

Легенда на легенде

Ряд предметов, вернувшихся из Центра имени Грабаря, когда-то в дар музею передала семья Пешковых - жена сына писателя Максима Надежда Алексеевна и его внучки Дарья Максимовна и Марфа Максимовна.

Один из них - декоративная деревянная резная полочка ручной работы начала ХХ века, выполненная итальянскими мастерами на заказ. Говорят, она находилась в квартире первой и единственной официальной супруги Горького Екатерины Павловны. На металлическом медальоне в ее центре изображена пара, танцующая тарантеллу, и есть надпись Capri ("Капри"). У реликвии была сломана одна створка. Но теперь полочка свободно сдвигается и раздвигается.

Двойную ценность сегодня представляют вернувшиеся из ВХНРЦ резные фигурки голов. Смастерил их муж внучки Горького Дарьи Максимовны Александр Константинович Граве - известный советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Первую его работу в фильме 1938 года "Новая Москва" зритель так и не увидел - картину положили на полку. А вот вторая роль - рядового Огурцова в кинокомедии "Беспокойное хозяйство" 1946 года - обеспечила ему славу на долгие годы. Несмотря на огромную востребованность в родном театре имени Вахтангова, Граве снялся в немалом количестве фильмов, среди которых "Тихий Дон", "Вольный ветер", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Бумеранг" и другие.

- Кого изображают эти фигурки, не известно. Портретного сходства с кем-то реставраторы не нашли. Одна из голов мужская, другая женская. Возможно, это просто собирательный образ, - предположила главный хранитель музея А. М. Горького Анна Малыгина.

Еще три работы Граве по-прежнему находятся у Пешковых. Но с ними семья пока расстаться не готова. Правда, не исключено, что еще одна приедет в Нижний Новгород в день рождения Горького в этом году.

Кстати

Некоторые экспонаты, вернувшиеся из Центра имени Грабаря, принадлежали окружению писателя. Сразу две шкатулки - маленькая фаянсовая и дорожная для рисовальных и художественных принадлежностей - собственность знаменитого фотографа и фотохудожника Андрея Осиповича Карелина (о том, что у Карелина была большая коллекция этнографических вещей, "РГ-Неделя" рассказала в номере от 27 декабря прошлого года). И Карелин, и Дмитриев, как известно, не просто с Горьким общались, но создали целую серию фотопортретов писателя и его семьи, включая Екатерину Павловну. На крышке фаянсовой шкатулки по всей диагонали "красовалась" трещина. У дорожной же шкатулки восстанавливать пришлось и крышку, и днище, и внутреннюю отделку. Работа осложнялась тем, что она сделана из разных материалов: кожи, ткани, стекляруса.