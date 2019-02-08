С наступлением холодов на улицы городов Оренбуржья выходят социальные патрули - своеобразная "скорая помощь" для тех, кто волею судьбы оказался без крыши над головой. Их цель - не дать бездомным людям замерзнуть на улице. Только в прошлом году такой помощью в регионе воспользовались около полутора тысяч человек.

Социальный патруль не только раздает бездомным еду и теплые вещи, но и может доставить в пункт обогрева. Фото: Пресс-служба министерства социального развития Оренбургской области

Помощь по вызову

Зимой микроавтобус с надписью "Социальный патруль" на лобовом стекле каждый день отправляется от крыльца комплексного центра социального обслуживания населения Северного округа в рейд по улицам Оренбурга. В салоне - коробки с теплой одеждой, нехитрые продуктовые наборы да внушительных размеров термос с горячим чаем. Заведующая отделением центра Надежда Березуцкая и специалист Наталья Колесникова хорошо знают маршрут: теплотрассы, гаражи, пустыри у рынков. Именно там днем можно встретить бездомных. Задача "патрульных" - обеспечить нуждающихся питанием и предметами первой необходимости, а если потребуется - доставить их в приюты и пункты обогрева. В сильные морозы этих простых мер бывает достаточно, чтобы спасти человеку жизнь.

- Социальные патрули в их нынешнем виде в регионе действуют уже несколько лет, - пояснила консультант отдела сопровождения госпрограмм и проектной деятельности минсоцразвития Оренбуржья Ольга Георгобиани. - Эта работа ведется во всех городах и районах области. В холодное время года люди без определенного места жительства требуют особого внимания. Кстати, многие проблемы они могут решить, самостоятельно обратившись в комплексные центры - обслуживание бездомных организовано в специальных блоках с отдельным входом. Здесь можно не только взять продукты и собранную благотворительными организациями одежду, но и пройти санобработку, постричься, сделать фото на паспорт, получить помощь психолога и юриста, а также направление в социальные и медицинские учреждения. В 2018-м в комплексные центры обратились 512 человек из этой категории.

Патруль работает и по вызову: увидев бездомного, коротающего морозную ночь на улице, горожане могут позвонить по единому социальному номеру - и помощь придет.

Оба действующих в регионе центра социальной адаптации для бездомных - оренбургский "Шанс" на 77 мест и орский "Феникс", способный принять 60 человек, - зимой заполнены до отказа. Поэтому в холодную пору в Оренбурге открывается еще и временный пункт размещения на десять коек. Здесь можно переночевать в тепле и поесть.

Активно помогают оказавшимся на улице людям волонтеры и религиозные организации - Свято-Успенский женский монастырь Оренбурга, где для бездомных готовят еду в трапезной, и Саракташская обитель милосердия.

"Шанс" для Талисмана

...У магазина на улице Волгоградской областного центра автобус социального патруля тормозит. Здесь по обыкновению дежурит высокий мужчина в видавшей виды ушанке - местные жители окрестили его Талисманом. Он с благодарностью принимает от сотрудников комплексного центра горячее питание, но от предложения поехать в приют по непонятным причинам отказывается.

А вот 65-летнему Николаю Григорьевичу центры "Феникс" и "Шанс" заменили родной дом, которого он лишился более 20 лет назад. О том, почему так вышло, говорить не любит. Переехав из Казахстана в Россию, своего угла здесь он так и не обрел: скитался по друзьям и съемным квартирам, подрабатывая "шабашками". На старости лет остался совсем один - с тремя родными сестрами пожилой мужчина отношений не поддерживает.

Последние два года он кочует из одного центра в другой: максимальный срок пребывания в "Шансе" и "Фениксе" - шесть месяцев. Старый советский паспорт у Николая Григорьевича украли, других документов не осталось. Специалисты пытаются помочь ему, но, чтобы получить вид на жительство, постояльцу нужно ехать в посольство Казахстана и оплатить штраф за утерю документов. Денег на это у мужчины нет.

Таких историй масса - за год через каждый центр социальной адаптации проходит около 400 человек, а контингент тут непростой.

- Мы не называем их контингентом: для нас они - проживающие, - поправляет директор орского "Феникса" Игорь Писанко. - Человек бесплатно получает тут койко-место, двухразовое питание, помощь в восстановлении документов, трудоустройстве. При необходимости также оказываем содействие в оформлении пенсии, инвалидности, устройстве в дом-интернат. Единственное, что требуется от каждого, кто к нам приходит, - заключение врача с результатами флюорографии. Туберкулезников сразу отправляем в специализированное медучреждение. Кроме того, у нас придется соблюдать распорядок дня и отказаться от вредных привычек. Курить разрешено в специально отведенном месте, алкоголь и наркотики запрещены полностью.

Билет в другую жизнь

Идти на такие ограничения согласны не все. Свое нежелание покидать привычную среду обитатели теплотрасс подчас объясняют тем, что жизнь на улице дает им свободу. Порой приходится слышать, что помогать бездомным бессмысленно: они-де сами выбрали для себя такую судьбу.

- Бывает, некоторые заявляют: оставьте меня в покое, хочу умереть на улице. Но это уже отчаявшиеся. В большинстве случаев они сами себя обманывают. Поэтому помогать нужно всегда и всем, - уверен собеседник. - Когда они к нам попадают - поначалу колючие, как ежики. А потом отогреваются, бреются, моются - и становятся обычными людьми.

Привычную среду обитатели теплотрасс порой покидать не хотят - объясняют это тем, что жизнь на улице дает им свободу

Растопить лед в душах временных постояльцев помогает психолог Ольга Евсеенко. Юристы центра составят иск в суд, чтобы вернуть квартиру, которую отобрали черные риэлторы или родственники - таких случаев тоже немало. Как показывает опыт, полгода - достаточный срок для того, чтобы восстановить документы, трудоустроиться, заработать кое-какие деньги, а потом снять жилье.

- Это программа-максимум. Правда, бывают случаи, когда люди возвращаются к нам снова и снова. Чаще всего виной тому алкоголь: человек уходит в хмельной загул - и опять теряет все, что вернул себе с таким трудом, - говорит Игорь Писанко. - По возможности мы стараемся отслеживать дальнейшую судьбу наших подопечных. Вот несколько лет назад у нас в центре была свадьба: инвалиды-колясочники нашли здесь друг друга, поженились. Сейчас проживают в орском доме-интернате, иногда заезжают в гости. А как радостно, когда к нам заходят те, кто сумел добиться всего, о чем и не мечтал прежде, обитая на улице! Обзавелись семьями, растят детей, работают... Некоторые даже успели продвинуться по карьерной лестнице и стать мастером, прорабом. Ведь наша задача - обеспечить бывшим бездомным старт для рывка в другую жизнь. А дальше все зависит от самого человека.

Застолье у памятника Дзержинскому

В Саратове вот уже пятый год постоянной раздачей горячей еды и одежды нуждающимся занимается волонтерская организация "Пища жизни". Бесплатные обеды устраивают по вторникам и субботам. Около 13 часов дня волонтеры кормят всех желающих в скверике у памятника Дзержинскому на Привокзальной площади, к 14 часам "Газель" с обедами переезжает к Сенному рынку. С собой волонтеры привозят столы, стулья, одноразовую посуду. Комплексный вегетарианский обед состоит из трех блюд: первого, второго и напитка. В общей сложности за бесплатной едой приходят порядка 70 человек.

- Зачастую люди идут с контейнерами, берут с собой впрок или знакомым, которые сами не могут прийти. Мы не против, а вот такого, чтобы приготовленная еда оставалась невостребованной, еще ни разу не было, - рассказывает координатор проекта Андрей Дмитрашко.

За прошлый год саратовские волонтеры раздали около девяти тысяч порций. Кроме того, примерно раз в неделю они привозят с собой одежду, которую также бесплатно раздают.

Как объясняют организаторы проекта, поскольку хранить одежду негде, в качестве пожертвований они принимают только вещи, соответствующие сезону, чтобы их сразу можно было раздать нуждающимся.

Постоянно волонтерской работой занимается около десяти человек. На более или менее длительные промежутки времени к ним присоединяются другие добровольцы. Всего в прошлом году в раздаче и приготовлении бесплатной пищи участвовало около полусотни саратовцев. Оказать помощь нуждающимся можно как личным участием в проекте, так и перечислив деньги на продукты или передав одежду.

Кстати

Сообщить информацию о бездомных, нуждающихся в помощи, жители Оренбуржья могут по Единому социальному телефону 8 (3532) 77-03-03. Вызов бесплатный по всей области. Кроме того, можно обратиться в комплексные центры Оренбурга: в Северном округе - ул. Салмышская, д. 19/3, тел. (3532) 62-67-62; в Южном округе - пр. Гагарина, 43А, тел. (3532) 71-04-34. Центр социальной адаптации "Шанс": г. Оренбург, ул. Базовая, 23/2, тел. (3532) 53-90-02, 53-88-68. Центр социальной адаптации "Феникс": г. Орск, ул. Тобольская, 6, тел. (3537) 26-91-02.

Контакт

Связаться с волонтерами в Саратове, которые помогают бездомным, можно через группу благотворительного фонда "Пища жизни" в соцсети https://vk.com/foodforlife64