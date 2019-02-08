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08.02.2019 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саранске в ДТП с пьяным водителем пострадали восемь человек

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Восемь человек пострадали в ДТП, которое устроил в центре столицы Мордовии пьяный водитель Opel Astra. Пытаясь скрыться от преследования ГИБДД, мужчина протаранил маршрутку.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
В России выросло количество аварий по вине нетрезвых водителей

Как сообщило в пятницу МВД по региону, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Советская и Гагарина. Находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения водитель Opel Astra, 1990 года рождения, не подчинился неоднократным требованиям сотрудников батальона ДПС ГИБДД об остановке. В ходе преследования патрульным автомобилем с применением громкоговорящей установки водитель иномарки не уступил дорогу маршрутному микроавтобусу Ford Transit и совершил столкновение.

- В результате ДТП пострадал водитель Opel Astra и следовавший с ним пассажир, а также водитель и пять пассажиров маршрутного транспортного средства, - уточнили в пресс-службе МВД по РМ.

На виновника аварии составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). Водитель маршрутки трезв.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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