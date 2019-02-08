В Саратове из гостиницы выселяют жильцов развалившегося дома

В Саратове из гостиницы "Сокол" выселяют жильцов развалившегося многоквартирного дома по проспекту Строителей. Среди зимы семьям, среди которых пенсионеры, инвалиды и многодетные, предложили переселяться, людям заявили, что оплачивать их пребывание в гостинице городские власти больше не в состоянии.

Часть дома 27а на проспекте Строителей обвалилась в мае прошлого года. К счастью, обошлось без жертв. В доме было зарегистрировано больше 100 человек, большинство нашли приют у родственников и знакомых, а 48 жильцов временно разместили в гостинице.

Примечательно, что развалившийся дом даже не был на тот момент признан аварийным. Жильцы рассказывают, что много раз обращались по поводу признания дома непригодным для проживания в городскую администрацию, однако им отказывали. В тоже время само здание не ремонтировали, лишь замазывали и закрашивали трещины.

- Теперь нас даже не предупредили за месяц, как полагается, об отселении, средств, чтобы снимать жилье, у нас нет. У меня, например, пенсия 8 тысяч рублей, у мужа примерно такая же, оба болеем. Мы нашли комнату, которую нам сдадут за шесть тысяч рублей в месяц, риэлтор требует еще 9 тысяч рублей, а жить-то нам на что? - задается вопросом Ольга Бородинова, которая в доме на проспекте Строителей проживала на условиях социального найма.

Между тем, в городской администрации считают, что якобы сделали все, что могли: за счет средств резервного фонда оплачивали проживание людей в гостинице, срок их пребывания там продлялся несколько раз.

Как утверждают чиновники, с жильцами дома проводились встречи, на которых им предлагалось переселиться в маневренный жилфонд и "был разъяснен порядок изменения места жительства". С десятью семьями достигнута договоренность о переезде в предложенное жилье. Остальным жильцам также в случае их согласия предоставят временное жилье.

- В условиях ограниченного бюджета муниципального образования "Город Саратов" найти дополнительные средства на очередное продление проживания в гостинице не представляется возможным. Это повлечет за собой сокращение обеспечения других статей расходов. Хотя с руководством комплекса была достигнута договоренность о продлении проживания на безвозмездной основе, жители не смогут оставаться на территории гостиницы постоянно, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В тоже время директор гостиничного комплекса Хасан Раилов уточнил, что проживание на безвозмездной основе возможно только в течение двух-трех дней.

Сами жильцы заявили, что им предлагался для переселения только один адрес - барак на улице Танкистов, с крысами и находящийся в ужасном техническом и антисанитарном состоянии.

Ситуацию прокомментировали в областной прокуратуре. По словам старшего помощника прокурора области Татьяны Казаченко, в январе прокуратура Саратова направляла муниципальной власти представление с требованием предоставить людям жилье. 7 февраля Ленинская районная прокуратура предложила чиновникам либо согласовать дальнейшее проживание людей в гостинице, либо обеспечить их временным жильем. В прокуратуре также уточнили, что уже после обрушения дома, 3 июля прошлого года распоряжением главы Саратова № 220-Р он был признан аварийным. Это дает возможность тем из его жильцов, кто проживал там на условиях социального найма, добиваться предоставления им жилья, в том числе через суд.

В свою очередь саратовский правозащитник Александр Никитин считает, что у тех жильцов, кто являлся собственником квартир в доме, есть право оформить свои права на земельный участок, в дальнейшем при строительстве на этой территории новостройки, это дало бы возможность людям получить там жилье.