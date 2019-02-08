В Татарстане два подростка погибли в бане

В Татарстане за сутки шесть человек отравились угарным газом. Двое из них, подростки 13 и 17 лет, погибли.

О трагическом происшествии в Альметьевске сообщило Главное управление МЧС России по РТ. Как выяснилось, сначала в дровяной бане, находящейся на территории частного дома, помылись родители. Затем туда отправились двое братьев. Взрослые сразу уснули. Проснувшись, сыновей они дома они обнаружили. Отец поспешил в баню, где увидел находившихся без сознания подростков и вызвал скорую помощь. Бригада медиков полчаса пыталась реанимировать мальчиков, но тщетно.

В этот же день в Казани от угарного газа пострадала семья из четырех человек. Двое из них мужчина и годовалый ребенок госпитализированы.

Главное управление МЧС России по РТ призывает граждан очень бдительно относиться к отопительным приборам, выделяющих угарный газ. Даже малая его концентрация может вызвать проблемы со здоровьем.