В Уфе трехлетний ребенок умер от неустановленной инфекции

В Уфе медики пытаются определить причину смерти трехлетнего ребенка. Предварительная версия - грипп или менингококковая инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии.

По данным ведомства, сейчас проводится лабораторная диагностика, которая должна установить точную причину смерти малыша.

Все, кто контактировал с больным ребенком, находятся под медицинским наблюдением. Врачи проводят им химиопрофилактику антибактериальными средствами, а также срочно привили против менингококковой инфекции. В Роспотребнадзоре уверили, что ситуация находится под контролем.

Напомним, менингококковая инфекция - это острая инфекционная болезнь, вызываемая менингококком. Передается воздушно-капельным путем.