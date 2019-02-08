Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек

Полиция проводит проверку по заявлению жительницы Ульяновска, сообщившей, что неизвестный на ее глазах выбросил из окна второго этажа нескольких кошек. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

- По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в полиции.

Ранее в социальной сети было опубликовано видео, на котором неизвестный действительно выбрасывает в окно нескольких кошек и котят. Автор публикации сообщила, что видео снято ее племянницей, и всего выброшенными оказались 19 животных. Всех их неравнодушная жительница Ульяновска забрала под свою опеку и впоследствии передала волонтерам. Также автор публикации сообщила, что некоторые из пострадавших кошек получили травмы.