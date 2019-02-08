На шахте "Распадская" автобус упал в обрыв: погибли шесть человек

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту группового несчастного случая, произошедшего 8 февраля в Междуреченске на разрезе "Распадский". Как сообщает пресс-служба ведомства, в пятницу в 7.35 по местному времени (3.35 мск) произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли, шесть человек.

"На технологической дороге вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся, шесть человек погибли, восемнадцать пострадали. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении прокуратуры Кемеровской области. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев.

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как отмечается на сайте регионального Следственного управления СК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следователям предстоит установить, в исправном ли состоянии находился автобус, проходил ли водитель медицинское освидетельствование, соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.

Замминистра энергетики России Анатолий Яновский, принимающий участие в съезде угольщиков в Новокузнецке, отметил, что трагедия произошла не на производстве: перевернулся автобус с рабочими.

- Возмутительно. Авария случилась не на шахте или разрезе, не во время горных работ, когда люди подвергаются высокому риску. Погибли люди в ДТП. Такого допускать нельзя, - цитирует слова замминистра корреспондент "РГ", находящийся на съезде.