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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа основная причина появления рака у молодых мужчин

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Австралийские исследователи из Университета Мельбурна совместно с коллегами из Института биомедицинских исследований Университета Монаш (BDI) выяснили, что голодание раковых клеток может предотвратить развитие онкологии, в том числе у людей молодого возраста, передает Medicalxpress.

- В рамках нового многолетнего исследования мы решили сосредоточиться на раке предстательной железы, который чаще других видов онкологии диагностируется у мужчин и, что также прискорбно, стал появляться раньше, чем когда-либо прежде. Мы решили выяснить, почему это произошло, - пояснил профессор Мэтью Уотт.

Фото: iStock
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Специалисты выяснили, что ключевую роль в появлении и агрессивном прогрессировании заболевания имел факт употребления сильным полом большого количества насыщенных жирных кислот - содержатся в мясной продукции (сосиски, бекон, колбаса и так далее), в выпечке, некоторых молочных продуктах и жареной пище. Сообщается, что ученые сравнили два типа ткани - нормальную (доброкачественную) и раковую (злокачественную).

- В первых экспериментах мы показали, что жирные кислоты попадают в клетки рака простаты и увеличивают рост опухолей. Напротив, мы видели, что нормальные ткани предпочитали использовать сахарную глюкозу в качестве топлива для роста. Жирные кислоты попадают в клетки организма через транспортер, тип выделенного канала в клеточной стенке. Нашим следующим шагом было генетически удалить транспортер, чтобы увидеть, что произойдет без него, - говорит онколог Ренеей Тейлор.

Исследователи обнаружили, что удаление замедлило развитие рака на 30-50% по сравнению с образцами без этого удаления. Таким образом, специалисты установили сильную связь между липидами и раком. В этом случае суть лечения - блокировать часть переносчиков жирных кислот. Не всех, так как некоторые жирные кислоты необходимы организму для поддержания нормальных функций в незлокачественных клетках.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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