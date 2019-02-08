В Иркутске эвакуатор выронил джип и устроил массовое ДТП

Пять машин столкнулись на Иннокентьевском мосту в Иркутске из-за невнимательности водителя эвакуатора, сообщает Интерфакс. По всей видимости водитель, забирая внедорожник Toyota RAV-4 за парковку в неположенном месте, не закрепил автомобиль в кузове эвакуатора, как следует. При движении джип выпал, и в него тут же врезалась ехавшая следом Toyota Hilux.

При этом эвакуатор вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся еще с двумя легковушками. По счастью, обошлось без жертв. Информации о госпитализации участников ДТП нет. Движение по мосту нормализовано.

- Обстоятельства инцидента устанавливаются. Известно, что 39-летний водитель эвакуатора занимался этим видом деятельности более года, - приводит агентство слова представителя полиции.