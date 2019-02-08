В Красноярске испытали аппарат для быстрого заживления ран

Сотрудники Красноярского государственного медицинского университета провели испытания аппарата, способного в два раза ускорять заживление ран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

С помощью аппарата, способного менять режим давление на рану, можно значительно уменьшить отеки, воспаление и приблизить срок заживления. К тому же, прибор делает ненужными ежедневные перевязки.

Сейчас он находится на стадии сертификации. По словам разработчиков, аппарат вакуум-инстилляционной терапии может применяться в стационаре, в полевых условиях, например, для лечения раненых на поле боя, а также на дому.