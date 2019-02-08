Видео: В Красноярске леопард умылся, "как все котики"

В Красноярске набирает просмотры видео, опубликованное сотрудниками парка флоры и фауны "Роев ручей" на странице ВКонтакте.

На ролике дальневосточный леопард Кирин совершает утренние процедуры - умывается и мурлычет. Красноярцы шутят: "Котик и котик, умывается, как все котики".

Как рассказали в "Роевом ручье", Кирин и его подруга Дора прибыли в сибирский зоопарк осенью 2016 года по международной программе сохранения амурских леопардов. Это один из редчайших подвидов кошачьих, в дикой природе их осталось не более шести десятков особей, в основном эти леопарды обитают в Приморском крае.