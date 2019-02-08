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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Ингушетии опубликовал свой телефон для жалоб на чиновников

Текст: Елена Мелихова (Магас)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в сети Instagram опубликовал номер своего мобильного телефона с призывом к жителям республики жаловаться на противоправные действия чиновников.

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Он сообщил, что провел заседание республиканской комиссии по противодействию коррупции, на котором были озвучены итоги за 2018 год.

"Необходимо более масштабно подойти к этому вопросу. Без участия самих жителей республики сложно будет говорить о положительных результатах", - заявил Евкуров, предложив отбросить в сторону родственные и другие факторы в отношении коррупционеров.

"Буду благодарен за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фото-, аудио и видеоматериалов", - уточнил Евкуров, подчеркнув, что обращений он ждет от жителей, столкнувшихся с коррупцией или ставших очевидцами ее проявления. - "Сообщения можно направлять по электронной почте Совета безопасности Ингушетии sovbezri@mail.ru, по личному мобильному номеру телефона 8 (962) 647-30-30 с помощью СМС или же на страницу в соцсетях".

- Все обращения будут рассмотрены, - пообещал глава Ингушетии.

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