Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с участием помощника постоянного представителя Чечни в Крыму. Напомним, Мурад Саидов был задержан после драки, произошедшей в одном из ресторанов в городе Саки. Там группа вооруженных людей избила чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева.

По данным ряда СМИ, причиной конфликта стало нежелание Алиева передать Саидову долю в бизнесе. "Разногласия между мужчинами будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом", - подчеркнул глава Чечни.

По словам Кадырова, задержанный действительно был одним из помощников постпреда, но на общественных началах. "Я поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации. Необходима объективная оценка", - написал политик в соцсетях. Он также отметил, что изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы.