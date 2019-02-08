В Махачкале один человек пострадал при взрыве газа

В Махачкале в помещении по улице Хуршилова произошел взрыв газовоздушной смеси. Как уточнили в пресс-службе республиканского управления МЧС, во время ЧП пострадал один человек.

Хлопок бытового газа прогремел в помещении пристройки, где готовили шаурму. По информации ведомства, хлопок газа спровоцировал возгорание. К месту пожара были отправлены две единицы пожарной техники и восемь спасателей.

Уже к 11.48 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавший, получивший несерьезные ожоги, доставлен в республиканскую больницу.

Сейчас в ведомстве устанавливают причину произошедшего.