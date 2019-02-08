Депутат из Ленобласти предложил СКР расследовать смерть Пушкина

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в СКР России с просьбой расследовать обстоятельства смерти Александра Пушкина.

Как сообщили "РГ" в аппарате депутата, просьба инициировать дополнительное расследование объясняется огромным моральным и культурным авторитетом Пушкина, а также тем, что в обстоятельствах смерти поэта много нераскрытых моментов.

В своем обращении парламентарий отмечает, что многие современники великого поэта отмечали неслучайность его гибели и высказывали версии, что Пушкин мог стать жертвой заговора.

У Следственного комитета России есть опыт расследования событий, имевших место много лет назад. Так, сотрудники ведомства расследовали обстоятельства убийства семьи последнего российского императора Николая II.