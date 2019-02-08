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08.02.2019 11:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты Петербурга хотят разрешить жарить в парках шашлыки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургских парках и скверах могут появиться специальные зоны, где можно будет жарить шашлыки.

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Как сообщают в аппарате петербургского депутата Дениса Четырбока, в этих зонах должны будут быть установлены мангалы, урны, также на площадках появятся средства пожаротушения.

Сейчас в Петербурге действует местный закон, касающийся охраны зеленых насаждений. В нормативе есть пункт, запрещающий разведение открытого огня в скверах и парках. Именно по этой статье чаще всего и штрафуют тех, кто жарит шашлыки в городе. Нарушители платят от трех до пяти тысяч рублей.

Правда, привлечь к ответственности любителей пикников с барбекю совсем не просто. Дело в том, что в компетенции полиции входит контроль за соблюдением федерального законодательства. Следить за соблюдением местных законов полиция не обязана. Соответственно, привлечь нарушителей к ответственности могут, например, сотрудники комитета законности или правопорядка и представители районной администрации.

Фото: depositphotos.com
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Тема шашлыков в парках актуальна летом для Петербурга. Их жарят в Парке 300-летия, Шуваловском парке, Сосновке, нередко мангалы появляются даже в совсем небольших скверах.

Идея петербургских депутатов в том, чтобы создать в городе несколько площадок, чтобы у горожан была возможность цивилизованно пожарить шашлыки. Тех же, кто будет устраивать пикник с мангалами за пределами этих площадок, по-прежнему будут штрафовать.

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