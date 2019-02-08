Юрий Александров: Сергей Юрский - единственный настоящий Остап Бендер

Художественный руководитель государственного камерного театра "Санкт-Петербургъ Опера", народный артист России Юрий Александров выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского.

- Первая потеря была - это когда Юрский уехал из Ленинграда. Очень жаль, что наш город не смог удержать этого удивительного человека и жаль, что Сергей Юрьевич не был все это время с нами. Яркий, талантливый, современно мыслящий… Если говорить о киноработах Юрского, то на первом месте для меня "Любовь и голуби". А как он сыграл в "Место встречи изменить нельзя"! И, конечно, он единственный настоящий Остап Бендер. Остальные, кто пытался играть эту роль, и близко не лежали. Потому что Юрский - великий чтец. Его литературные работы уникальны. Только он с его бережным отношением к слову мог перенести образ Бендера на экран, не интерпретируя по-своему, а в точности таким, как его придумали Ильф и Петров. В этом - великое мастерство, - сказал "РГ" Юрий Александров.

Напомним, народный артист РСФСР Сергей Юрский скончался 8 февраля на 84-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.