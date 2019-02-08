Кинорежиссер Юрий Мамин рассказал о работе с Сергеем Юрским

Кинорежиссер Юрий Мамин с детства был поклонником творчества Сергея Юрского, а спустя много лет ему довелось снимать артиста в одной из своих картин. О том, как складывалась совместная работа, Юрий Мамин рассказал корреспонденту "РГ".

- Помню, как Сергей Юрский пришел в БДТ - я был тогда школьником и ходил абсолютно на все его спектакли. Можно сказать, что именно под влиянием его таланта я и выбрал профессию режиссера. Кстати, интересно, что мы учились в институте у одного профессора, но с разницей в десять лет - по счастливой случайности я, как и Юрский, поступил на курс к Леониду Макарьеву. Одиннадцать лет назад мне довелось поработать с Сергеем Юрским. Я снимал его в фильме "Не думай про белых обезьян". Он тогда хорошо отозвался о моих предыдущих картинах, я выразил восхищение его актерским талантом. Теперь храню о нем еще и дружескую память. Сергей Юрский оставил большое наследие. Если молодое поколение обратится к нему, оно сможет там почерпнуть очень и очень многое. Он из тех артистов, которые обогащают материал. А таких - мало, - отметил режиссер.

Юрий Мамин выразил соболезнования вдове Сергея Юрского Наталье Теняковой.

- Это были две половинки одного целого, - сказал кинорежиссер. - Сергей Юрский - уникальный артист, ни на кого не похожий. Одаренный, с яркой индивидуальностью и многогранным талантом. Я помню его не только актерские, но и режиссерские работы - например, "Мольер" в БДТ. И, конечно, Юрский - совершенно феноменальный чтец, равного которому просто нет. "Евгений Онегин" в его исполнении - это золотой фонд.

Напомним, народный артист РСФСР Сергей Юрский скончался 8 февраля. Причиной его смерти стала остановка сердца.