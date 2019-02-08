На киностудии "Ленфильм" рассказали о первой роли Юрского

Творческий коллектив киностудии "Ленфильм" выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

Свою первую роль в кино он сыграл именно здесь. На киностудии отмечают, что впервые кинозрители увидели Сергея Юрского в образе "гражданина в шляпе у будки регулировщика" в картине "Улица полна неожиданностей". Впоследствии Юрский снялся в таких знаковых лентах "Ленфильма" как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Крепостная актриса".

- Это был неповторимый актер со своей интонацией, индивидуальной харизмой, которая притягивала к нему многих, - отмечают на "Ленфильме".

Напомним, Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве на 84-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.