Петербургский депутат предложил сократить время рекламы в кинотеатрах

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок выступил с инициативой запретить кинотеатрам крутить рекламные ролики дольше 20 минут, сообщают в пресс-службе парламентария.

Свою идею Четырбок озвучил на заседании комиссии по законодательству петербургского парламента и получил поддержку коллег. Теперь поправки в закон "О рекламе" вынесут на заседание Заксобрания и если их одобрят, инициатива будет направлена в Госдуму.

По оценкам депутата, сейчас в кинотеатрах время показа рекламы иногда достигает получаса. Такой подход парламентарий назвал обманом потребителя, поскольку человек, покупая билет в кино рассчитывает получить услугу в определенное время и вынужден ждать. Данной коллизии можно было бы избежать, если бы кинотеатры заранее предупреждали граждан о рекламных блоках, но фактически этого не происходит.

В перспективе Четырбок считает нужным внести поправки в законодательство, обязывающее кинотеатры указывать на билетах продолжительность рекламных блоков.