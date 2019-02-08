В Петербурге женщину ранили в глаз из пистолета

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства, при которых гражданка одного из среднеазиатских государств получила огнестрельное ранение. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, об инциденте на улице Асафьева стало известно после того, как пострадавшая обратилась в больницу.

- По словам пострадавшей, в нее выстрелил неизвестный, - рассказали в полиции. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России "хулиганство".

По предварительной информации, 28-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести, у нее ранение левого глаза.

Есть сведения, что пострадавшая - гражданка Таджикистана, а напали на нее земляки.