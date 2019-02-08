В СПбГАСУ прошла международная конференция по геотехнике

Более двухсот специалистов по геотехнике из восьми стран мира и 15 городов России приняли участие в Международной технической конференции "Фундаментальные и прикладные вопросы геотехники: новые материалы, конструкции, технологии и расчеты", которая прошла в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

Как отметил, выступая на церемонии открытия, ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов, конференция по геотехнике проводится в вузе уже в 14-й раз и стала хорошей традицией университета. Число ее участников регулярно увеличивается, конференция вызывает живой интерес со стороны специалистов, что неудивительно, ведь на полях форума поднимаются самые актуальные вопросы геотехники и озвучиваются результаты новейших исследований.

Так, заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ заслуженный работник высшей школы, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), вице-президент Российского общества механики грунтов и фундаментостроения (РОМГИФ), доктор технических наук, профессор Рашид Мангушев рассказал собравшимся об устройстве фундаментов Лахта-Центра и стадиона на Крестовском острове, а также затронул конструктивные особенности Комплекса защитных сооружений.

По словам ученого, при создании уникальных зданий и сооружений специалистам приходится применять нестандартные решения из-за особенностей петербургских грунтов. В верхней их части залегает песок, далее идет толща слабых озерно-ледниковых отложений, и только на глубине 20 и более метров начинаются так называемые кембрийские грунты.

О петербургских геологических особенностях на конференции говорилось много.

Так, доктор геолого-минералогических наук Алексей Шашкин озвучил результаты исследования причин развития деформаций исторических зданий Северной столицы. По оценкам ученого, в районе набережных, которые к тому же попадают в зону строительства метрополитена, ежегодная осадка зданий может достигать 5 миллиметров. Опасение исследователя вызывает также тот факт, что осадка зачастую происходит неравномерно, что приводит к деформациям здания и может закончиться обрушением.

Ученый привел в пример ситуацию на Тележной улице, где несколько зданий оказались в аварийном состоянии из-за разницы осадок до 35 сантиметров, что является критическим показателем. В ходе исследований выяснилось, что на этом участке под землей находится торфяник, а также наблюдается контаминация грунтов и подземных вод. Все это привело к тому, что сейчас под Тележной улицей образовался плывун.

У Петербурга, особенно у его исторических районов, есть еще одна особенность - чрезвычайно плотная застройка. Ее следствием стала острая нехватка парковочных мест.

Доцент кафедры геотехники СПбГАСУ Анатолий Осокин представил на конференции результаты исследовательской работы группы студентов. В течение нескольких месяцев они изучали возможность создания в Петербурге сети автоматизированных паркингов, их принцип работы заключается в том, что автомобиль опускается на парковку на лифте и поднимается по запросу. Это позволяет обустроить паркинг практически на любой площадке города и сократить число автомобилей на поверхности. Экспертное сообщество оценило стремление студентов к новым технологиям, но реализация проекта вызвала сомнения, ведь себестоимость создания одного машино-места на автоматизированном паркинге составляет около 2,5 миллиона рублей, кроме того, в России отсутствуют сервисные центры для обслуживания таких объектов.

Петербургская специфика вызвала интерес у участников конференции. Как отметил доктор технических наук Йошинори Ивасаки, представляющий Университет города Киото, в Японии ситуация во многом схожа. В городах Страны восходящего солнца также слабые грунты и очень ограниченная площадь для застройки, дополнительную сложность вызывает и разлом земной коры, поэтому геотехнике в стране уделяется большое внимание.

На конференции много говорилось о строительстве на промерзающих и вечномерзлых грунтах. Доктор технических наук, профессор кафедры геотехники СПбГАСУ Игорь Сахаров представил расчетный метод определения характеристик морозного пучения грунтов. По словам исследователя, игнорирование этих процессов может привести к самым печальным последствиям, например, деформации железнодорожных путей. А это чревато сходом с рельсов составов. Более того, по одной из версий, причиной крушения истребителя под Оленегорском в январе стало именно пучение на взлетно-посадочной полосе. По словам исследователя, предотвращать трагедии и колоссальный экономический ущерб возможно при условии тщательного изучения вопросов морозного пучения и выработке рекомендаций для конкретных объектов.

Конференция продолжалась три дня. За это время было представлено более 80 докладов. Планируется, что в ближайшее время по итогам конференции будет выпущен сборник научных статей, который позволит специалистам быть в курсе последних достижений геотехники.