Видео: вертолеты Балтфлота отработали "слепую" посадку на корабль

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадку на идущие корабли в открытом море. Тренировки проходили днем и ночью в сложных метеоусловиях, при снеге и сильном ветре.

Вертолеты садились на палубу корветов проекта 20380 и новейшего сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". В общей сложности за время учения летчики выполнили более 60 посадок на корабли, сообщили в Минобороны России.

- Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолетов. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам, - рассказали военные.

Также в рамках тренировки были отработаны тактические приемы поиска подлодок, слежения за ними и уничтожения субмарин бомбами. Ассистировали летчикам подлодки Балтийского флота.