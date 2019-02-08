Один человек погиб при стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону

Один человек погиб, еще один пострадал в результате драки с применением оружия в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в девять вечера возле одного из ресторанов на проспекте Космонавтов.

Конфликт между двумя группами мужчин (около 10 человек) перерос в драку со стрельбой. От полученных ранений скончался мужчина 35-40 лет. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"Сотрудники полиции сейчас проводят мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению преступления", - рассказали в пресс-службе МВД. В розыск объявлены шесть автомобилей.