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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб при стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону

Один человек погиб, еще один пострадал в результате драки с применением оружия в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в девять вечера возле одного из ресторанов на проспекте Космонавтов.

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Конфликт между двумя группами мужчин (около 10 человек) перерос в драку со стрельбой. От полученных ранений скончался мужчина 35-40 лет. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"Сотрудники полиции сейчас проводят мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению преступления", - рассказали в пресс-службе МВД. В розыск объявлены шесть автомобилей.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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