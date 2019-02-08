С-400 приступили к учениям по защите Крыма от воздушных атак

Установки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" на учениях в Крыму проведут электронные пуски ракет по воздушным целям.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, боевые расчеты С-400 уже выдвинулись на позиции, перевели технику в боевое положение, выполнили топопривязку и ориентирование на местности.

Следом был выполнен поиск и захват контрольной цели, которую сымитировал беспилотник. Далее военнослужащим предстоит обнаружить учебные воздушные цели и провести электронные пуски ракет.