Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Вооруженные силы Украины планируют провести военные учения в Херсонской области на границе с Крымом.

"На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой", - сообщается на странице воздушных сил ВС Украины в Facebook.

Планируется, что первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в феврале на полигоне Ягорлык.