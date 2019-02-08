В Астрахани благоустроят 11 парков культуры и отдыха

Столицу Астраханской области в текущем году ждет масштабная перезагрузка. Власти региона и города объявили о старте проекта "Обновленная Астрахань", который инициировал врио губернатора Сергей Морозов. В первую очередь в порядок приведут городские парки и скверы, набережные и тротуары.

На первом заседании координационного совета по выполнению этого проекта Сергей Морозов обозначил основные направления, по которым предстоит поработать. Прежде всего, это реставрация объектов культурного наследия

- Особое внимание стоит обратить на объекты культурного наследия: их в Астрахани около 500. И большинство требуют реконструкции. Сюда же относятся аварийные дома и незаконные коммерческие постройки. Администрации Астрахани предстоит в ближайшее время представить полный перечень объектов ненадлежащего состояния с планом работ, - поставил задачу Сергей Морозов.

Большое внимание уделят в этом году обновлению городских и общественных мест. Глава администрации Астрахани Радик Харисов сообщил, что до конца года в городе благоустроят не менее 11 парков и Красную набережную. В центре города будет организована подсветка зданий. Вместо стихийных рынков в Ленинском, Советском и Кировском районе планируется организовать муниципальные торговые точки. Причем это будут не просто торговые ряды, а обустроенные территории с зоной отдыха, парковкой и местами для продажи продукции местных фермеров.

Кстати, преображение облика города уже началось. В рамках поручений по благоустройству города, которые дал мэрии Сергей Морозов, демонтирован не соответствующий современным требованиям пункт полиции на площади Октябрьской, ликвидированы крупные свалки по улицам Куликова и Джона Рида.

Помимо этого, в Астрахани будут реорганизованы транспортные маршруты. Глава региона поручил городским властям подготовить предложения по пересмотру системы движения городского транспорта. И. о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей Кучумов сообщил, что в ближайшее время в Астрахань из Москвы доставят 50 больших пассажирских автобусов марки "ЛиАЗ". Все машины оборудованы кондиционерами и системой ГЛОНАСС. Сейчас министерство совместно с администрацией города прорабатывает оптимальный путь для новых маршрутов.

- Понятно, что все накопившиеся проблемы сразу не решить. Это будет планомерная и целенаправленная работа. Совет должен быть открытым для всех, мы ждем предложений по обновлению города от неравнодушных астраханцев, - подчеркнул Сергей Морозов.

Кстати



В Астрахани в 2019 году планируют отремонтировать 238 многоквартирных домов и 20 городских улиц.