В Краснодаре спортсмены устроили шоу в костюмах знаменитых героев

В Краснодаре прошло первое на Юге России костюмированное выступление спортсменов в стиле косплей.

Участники фитнес-шоу выступали в костюмах персонажей из комиксов и компьютерных игр, а также главных героев из художественных фильмов, ставших мировыми бестселлерами. Главная идея фестиваля - привлечь внимание молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Атлеты показали творческие и спортивные номера. Всего на сцену вышли 15 человек, которые прошли отбор в ноябре прошлого года.

Вход в центральный концертный зал Кубанского казачьего хора для зрителей был бесплатным. Учредителями выступили представители спортивных организаций края и города, а также транспортной сферы. Помощь в гримировке спортсменам оказывали их друзья и профессиональные визажисты. Кстати, многие участники сами изготавливали себе сценические костюмы.

Победителем стал спортсмен из Краснодара Михаил Лебедев. На сцене он блистательно станцевал в одежде знаменитого героя из фильма "Маска". Ему достался главный приз - 50 тысяч рублей.