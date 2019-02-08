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08.02.2019 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Среднем Урале борт санавиации впервые совершил ночной вылет

Текст: Татьяна Воробьева

Впервые в истории санитарной авиации Свердловской области вертолет с пациентом на борту совершил ночной вылет. Сегодня примерно в полночь в областную детскую клиническую больницу доставили двухлетнего мальчика, у которого были симптомы отравления.

Как говорит министр здравоохранения Андрей Цветков, ночной полет это следствие модернизации парка санитарной авиации на Среднем Урале.

"Сейчас у нас современные скоростные вертолеты и они могут работать в ночное время. Чтобы такие вылеты стали повседневной работой, нужно обеспечить вертолетные площадки больниц специальным оборудованием для ночной навигации", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В городской больнице Серова рассказали, что в тот день экипажу пришлось дважды садиться на площадку у медучреждения: первый раз вертолет забирал пострадавшую на пожаре женщину, а второй - уже поздним вечером - малыша с отравлением.

За штурвалом в обоих случаях был один и тот же командир. По его словам, второй раз пришлось лететь без привычных ориентиров. Чтобы вертолет успешно сел, потребовалась помощь хозяйственных служб Серовской горбольницы и специалистов МЧС, поскольку световой столб, который обычно используется для освещения уличных площадок, в данном случае установить было нельзя: его бы сбили вихри от лопастей. Как отметил потом командир экипажа, все было сделано грамотно.

"Бригада центра медицины катастроф под руководством врача анестезиолога-реаниматолога Петра Еговцева подготовили маленького Сашу к полету, и в начале десятого часа борт взлетел, а уже в полночь малыша осматривали доктора в Екатеринбурге", - рассказали в пресс-службе минздрава области. Отметим, расстояние между Серовом и Екатеринбургом по трассе - 353 километров.

Мальчик перенес полет хорошо, сейчас он чувствует себя лучше.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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