На Урале с помощью наночастиц создадут лекарства и ячейки памяти

Ученые Уральского федерального университета продемонстрировали достижения в сфере нанотехнологий и уникальную QR-доску таблицы Менделеева, которая с помощью смартфона показывает свойства элементов.

Так, молодые исследователи изучают возможности флюоресценции - излучения, возникающего в молекулах под влиянием света. Вещества (флуорофоры), способные к такому излучению, можно использовать в изготовлении дисплеев, осветителей, а также в медицине и биологии. Ученые химико-технологического института получают из них наночастицы и проверяют, как они воздействуют на разные клетки, в том числе опухолевые.

- Мы исследуем взаимодействие лекарственного препарата и флуорофора, оно позволяет снизить токсичность лекарства и пройти к очагу болезни. С помощью флюоресценции можно контролировать его поведение под действием ультрафиолетового излучения, - говорит профессор Наталья Бельская. - Этот метод в будущем позволит перейти к адресной доставке лекарства, определению необходимой дозы для каждого пациента.

Тем временем в научно-образовательном центре занимаются изучением электрофизических свойств материалов, чтобы создать ячейки памяти и суперконденсаторы.

- Мы стремимся повысить транспортные свойства материала: увеличить его электрическую проводимость и эффективность. Объект нашего изучения - нанотрубки из оксида металла, которые применяются для обеззараживания воздуха и воды, производства ячеек памяти. Углеродные же нанотрубки обладают более высокой проводимостью и могут стать источником энергии для солнечных батарей, - делится научный сотрудник Роберт Камалов.

По словам проректора Владимира Кружаева, уральские исследователи занимают достойные позиции в области химии, физики и материаловедения. Научно-образовательный центр планирует участвовать в национальном российском проекте "Наука", который начнется в апреле этого года. Там ученым предстоит за определенные сроки разработать новые технологии, которые можно внедрить на промышленных предприятиях