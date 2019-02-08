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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области мальчик впал в кому после катания с горки

Текст: Ксения Дубичева
Следственный отдел уральского ЗАТО Лесной возбудил уголовное дело по факту детской травмы. Потерпевший - мальчик из поселка Ис сейчас в коме, в больнице Нижнего Тагила. Черепно-мозговой травмой закончилось катание с горки.

В поселке, который расположен совсем рядом с Нижней Турой и ЗАТО Лесной, новогоднюю горку построили не лучшим образом. Местные жители то и дело жаловались в соцсетях, что ее "сделали тяп-ляп и бросили - катайтесь, как хотите", "убиться на ней можно", - и выкладывали красочные фото синяков, оставшихся у детей.

Восьмилетний Илья после катания с этой горки с трудом добрался до дома около полудня. Примерно через полтора часа "скорая" доставила его в больницу Нижней Туры (от Иса до Туры 25 километров). На исходе двух "золотых" часов для оказания срочной помощи у ребенка диагностировали гематому и кровоизлияние в мозг. Его подключили к ИВЛ и около 15:00 вызвали, как положено по регламенту, реанимобиль из областной детской больницы в Екатеринбурге (до Нижней Туры ему надо было проехать 230 километров). Но "детского" реанимобиля пациент так и не дождался.

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Уже поздним вечером его родителям удалось связаться с центром медицины катастроф. Комплексная бригада в составе анестезиолога, детского травматолога и фельдшера прибыла в 01:25. Мальчик умирал, полтора часа врачи боролись за его жизнь. После того, как его состояние было стабилизировано, ребенка перевезли за 80 километров, в первую горбольницу Нижнего Тагила - более оснащенную, чем туринская, и более близкую, чем екатеринбургская, куда везти не позволило крайне тяжелое состояние пациента. По информации областного центра медицины катастроф, мальчика госпитализировали в пять часов утра.

Его прооперировали, сейчас он в коме, на аппарате ИВЛ. По словам родных, у него печеночная и почечная недостаточность, слабо работает сердце.

- Время упущено. Так много времени! Не час, не три, а 13 часов! Если бы не эти 13 часов кошмарного ожидания, если бы мальчика моего привезли сразу, а не к четырем часам утра, может, и не было бы этих последствий? - сокрушается отец ребенка. - Зачем вся эта система - "скорая", реанимация? Если мы живем не в Екатеринбурге, то нас не надо спасать и лечить? И в чем разница между моим сыном и девочкой из соседнего Лесного, которая получила ожоги на следующий день и ее за час доставили вертолетом санавиации в Екатеринбург?

В областном минздраве на эти вопросы корреспонденту "РГ" ответили, что проводится проверка и какие-либо выводы делать пока преждевременно.

Фото: YouTube
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- По данному факту мы уже обратились к прокурору и министру здравоохранения Свердловской области, - говорит Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. - Надо разбираться в целом с системой оказания помощи детям, изучить весь алгоритм.

Следственный отдел ЗАТО Лесной возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках расследования, сообщает следствие, будет выясняться, насколько соответствует требованиям безопасности построенная в общедоступном месте горка.

В администрации Нижней Туры на вопрос, соответствует ли горка стандартам, корреспонденту "РГ" не ответили.

Напомним, безопасность горок недавно изучал суд другого уральского города Сатки, где прошлой зимой на горке погиб ребенок: за халатность начальника муниципального управления благоустройства приговорили к двум годам условного наказания, построившего горку предпринимателя - к трем годам условно и к выплате 1,4 миллиона рублей родителям погибшего ребенка.

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