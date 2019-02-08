Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных

Закончена сборка первого двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, по мощности ему нет равных.
Двигатель собран на подмосковной "НОП Энергомаш". Сейчас он готовится к огневым испытаниям, рассказал руководитель госкорпорации в Twitter.
Кроме того, как сообщает РИА Новости, в двигателе на базе РД-171М используется только российская элементная база. Системы управления и регулирования отечественные.
Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на 2022 год.
Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.