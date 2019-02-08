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08.02.2019 17:42
Рубрика: Экономика

Россия готовит выпуск нового легкого вертолета-аэротакси

Текст: Евгений Гайва
В России скоро будет выпущен новый легкий однодвигательный вертолет, сообщили в Минпромторге России. В стране необходимо обновить авиапарки региональных авиакомпаний, отмечают в ведомстве.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

"Со стороны производителя - холдинга "Вертолеты России" - у нас под эти цели уже сформирована соответствующая линейка современных гражданских машин - Ансат, Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38 - закрыты практически все "весовые категории", на подходе легкий однодвигательный VRT500, который можно будет использовать как в медицинских целях, так и в качестве аэротакси", - приводит слова министра Дениса Мантурова пресс-служба Минпромторга.

В России с 2016 года реализуется программа санитарной авиации. На вертолетах, поставленных в рамках программы, уже выполнено более 6 тысяч вылетов, перевезено свыше 8 тысяч пациентов, в том числе порядка 1,5 тысячи детей.

Фото: Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
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Для обновления вертолетного парка министерство разрабатывает меры господдержки. В частности, с 2017 года лизинговым компаниям субсидируют проценты по кредитам, привлекаемым для приобретения вертолетной техники. С 2018 года производителю также компенсируют затраты на формирование сервисных центров и послепродажное обслуживание вертолетов отечественного производства. Такие сервисные центры работают 24 часа в сутки круглый год.

"В настоящее время рассматривается целесообразность запуска механизма trade-in. Одновременно с этим необходимо наращивать количество профильных учебных заведений, чтобы обеспечить отрасль кадрами. Также стоит задуматься над повышением стоимости летного часа вертолетных работ до среднемирового уровня - это сделает перевозки более рентабельными и позволит эксплуатантам вложить прибыль в развитие своих предприятий", - отметил Денис Мантуров.

По данным Минпромторга, российский вертолетный парк является одним из самых старых в мире. Примерно 70 процентов вертолетов старше 25 лет, то есть они будут выбывать в ближайшие годы. Проблема будет усугубляться, если не принять превентивные меры.

Необходимо вводить стандарты пассажирских перевозок, чтобы обеспечить требуемый уровень комфорта и безопасности полетов, отметил глава Минпромторга.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг
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