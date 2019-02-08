Россиян торжественно проводили на Олимпийский зимний фестиваль в Сараево

Торжественная церемония проводов Олимпийской команды России на XIV Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль (ЕЮОФ-2019) в Сараево состоялась в четверг, 7 февраля.

С напутственными словами к молодым спортсменам обратились президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, генеральный секретарь ОКР, пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Отныне вы все являетесь представителями большой и дружной олимпийской семьи, - цитирует слова Станислава Позднякова Служба информации ОКР. - Глядя на вас, я вспоминаю свою молодость. К сожалению, в то время Европейские юношеские Олимпийские фестивали не проводились. Поэтому я вам в глубине души немного завидую. На вас возложена ответственная и в то же время почетная миссия - представлять на олимпийских соревнованиях одну из ведущих спортивных держав мира! Безусловно, мы ждем от вас высоких результатов и ярких побед. Но не только наградами ценны эти соревнования. Скоро вы будете жить в настоящей Олимпийской деревне и познакомитесь со сверстниками из других стран. Один из главных принципов большого спорта гласит: "Соперники на площадке - друзья в жизни". Возвращайтесь из Сараево с новыми впечатлениями, с новыми друзьями и, конечно же, с медалями!"

В свою очередь Анастасия Давыдова отметила, что быть частью Олимпийской команды России - огромная честь для любого спортсмена и выразила надежду, что фестиваль в Сараево станет для ребят первой ступенькой на пути к олимпийской вершине. "В отличие от Станислава Алексеевича Позднякова, мне посчастливилось выступить на подобных соревнованиях - я имею в виду Всемирные юношеские игры, которые в 1998 году принимала Москва. Могу вам честно сказать: полученный тогда опыт несравним ни с чем!", - рассказала пятикратная Олимпийская чемпионка.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус напомнил о том, что незнание прав и обязанностей не освобождает спортсменов от ответственности. "Не буду лишний раз говорить о вреде допинга, вы и так это прекрасно знаете, - подчеркнул руководитель РУСАДА. - Хочу сказать о другом. Вы - представители нового поколения спортсменов, наша надежда и опора. Ваша карьера в ваших собственных руках. Дорожите ей! А мы будем гордиться теми победам, которые у вас, я уверен, обязательно будут. Удачи и успехов в Сараево!"

Между тем ярким финальным аккордом церемонии стало вручение знамени ОКР капитану российской хоккейной сборной Марату Хуснутдинову, который от имени всей команды пообещал достойно выступить в Сараево и поблагодарил ОКР за поддержку при подготовке к соревнованиям.

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль пройдет в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступят 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграют 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

Города, принимающие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево стала фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия станет для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".