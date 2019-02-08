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08.02.2019 00:01
Рубрика: Культура

Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев

Текст: Александр Алексеев
Новость о том, что Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев, обозревателю "РГ" сообщили в ночь на пятницу в телерадиокомпании ВГТРК - российском вещателе конкурса 2019 года. Ну а официальное представление нашего участника состоится в субботу, на телеканале "Россия"-1 в программе "Привет, Андрей" ведущего Андрея Малахова, в 17.30.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сам Сергей Лазарев долго сомневался в том, ехать ли ему на предстоящий конкурс.

- Соглашаться или нет - вероятность того, что я поеду, была примерно 50 на 50. С одной стороны, я уже однажды выступал на "Евровидение" (в 2016 году Лазарев занял итоговое третье место, хотя телезрители Европы отдали ему и вовсе первое, - прим. ред.). И мне понравилось в нем участвовать. Влияло ли на мое принятие решения желание взять реванш?! Нет, это чувство совсем не про меня. Больше всего на меня повлияло то, что мне предложили очень хорошую песню. И поэтому я решил ехать на "Евровидение"! - так кратко рассказал о своем будущем участии в конкурсе Сергей Лазарев.

Российский участник "Евровидения" выступит во втором полуфинале

Свободного времени у него сейчас и вправду мало: певец продолжает тур по России. Да и новости о песне, которую Лазарев исполнит на "Евровидении", появятся уже позднее, в марте.

К тому времени будет готов и клип, и планы промо-тура, обычно используемого участниками конкурса, дабы заранее снискать симпатии телезрителей Европы, которые потом пригодятся при голосовании в полуфиналах и финале.

На телеканале ВГТРК подтвердили, что продюсером и соавтором песни Сергея Лазарева снова станет Филипп Киркоров, с которым они успешно сотрудничали уже и в 2016 году. Но хочется уже и победы!

Кстати

"Евровидение"-2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.

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