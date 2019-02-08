Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев

Сам Сергей Лазарев долго сомневался в том, ехать ли ему на предстоящий конкурс.
- Соглашаться или нет - вероятность того, что я поеду, была примерно 50 на 50. С одной стороны, я уже однажды выступал на "Евровидение" (в 2016 году Лазарев занял итоговое третье место, хотя телезрители Европы отдали ему и вовсе первое, - прим. ред.). И мне понравилось в нем участвовать. Влияло ли на мое принятие решения желание взять реванш?! Нет, это чувство совсем не про меня. Больше всего на меня повлияло то, что мне предложили очень хорошую песню. И поэтому я решил ехать на "Евровидение"! - так кратко рассказал о своем будущем участии в конкурсе Сергей Лазарев.
Свободного времени у него сейчас и вправду мало: певец продолжает тур по России. Да и новости о песне, которую Лазарев исполнит на "Евровидении", появятся уже позднее, в марте.
К тому времени будет готов и клип, и планы промо-тура, обычно используемого участниками конкурса, дабы заранее снискать симпатии телезрителей Европы, которые потом пригодятся при голосовании в полуфиналах и финале.
На телеканале ВГТРК подтвердили, что продюсером и соавтором песни Сергея Лазарева снова станет Филипп Киркоров, с которым они успешно сотрудничали уже и в 2016 году. Но хочется уже и победы!
Кстати
"Евровидение"-2019 пройдет в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.