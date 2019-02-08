Русское географическое общество начало прием заявок на медиагранты

Русское географическое общество с сегодняшнего дня принимает заявки на медиагранты - до марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как глава медиасовета РГО сообщил журналистам эту новость. "Заявки будут приниматься в течение трех недель", - уточнил он. Их нужно будет отправлять по электронной почте, указанной на сайте.

"Победителей мы объявим ориентировочно в апреле, после заседания попечительского совета РГО, - сказал Песков. - Хочу напомнить, максимальный размер медиагранта - это 1,8 миллиона рублей. Всего в бюджете на медиагранты в этом году заложено 60 миллионов рублей".

"Мы чаще всего не исчерпываем сумму, ибо лишь небольшая часть заявок соответствует всем критериям, - заметил Песков. - В первую очередь, обращаем внимание на креативность и проработанность идеи".

"В 2017 году было выделено 18 медиагрантов на 27,8 миллиона рублей, в 2018 году было 24 медиагранта, и на это тратится сейчас 32,4 миллиона рублей", - напомнил Песков. Акцент делается на медийную поддержку научных и исследовательских работ РГО, их перечень есть на сайте.