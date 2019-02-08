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08.02.2019 11:40
Рубрика: Экономика

РЖД добавили направления в список поездов с невозвратными билетами

Текст: Ирина Жандарова

РЖД увеличили список направлений, на которые можно будет купить невозвратные билеты. Теперь дешевле можно будет доехать до Волгограда, Уфы, Казани, Нового Уренгоя, следует из материалов на сайте компании.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Как вернуть стоимость невозвратных авиабилетов

Продажи невозвратных билетов начались 20 января 2019 года. Первые пассажиры по таким билетам отправятся в путь с 19 апреля. Стартовали продажи с двухэтажных сидячих поездов Москва - Воронеж и купе поезда Москва - Ижевск. Затем список пополнился поездами Воронеж-Москва, Москва-Санкт-Петербург, Самара-Москва, Ростов-на-Дону - Адлер, Москва-Адлер.

Только часть билетов на поезд продается как невозвратная, то есть другие пассажиры могут на том же поезде поехать по обычным билетам. В целом невозвратные билеты составят 10 процентов от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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