Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная отмечает юбилей

Новости

В Минске стартует Международный фестиваль юных танцоров "Zа гранью" 13:00
Володин: Источник власти в Венесуэле - ее народ, а не США 12:50
Дело о ДТП с шахтерами в Кузбассе передано в центральный аппарат СКР 12:42
С-400 приступили к учениям по защите Крыма от воздушных атак 12:40
Правительство продлило программу развития ОПК до 2027 года 12:38
Режиссер из Германии снял фильм про Иркутск 12:29
Умерла писательница и сценарист Розамунда Пилчер 12:20
Умер экс-министр региональной политики Новосибирской области 12:17
Сторожевой корабль "Неустрашимый" отремонтируют к концу 2019 года 12:13
Почти 50% исследователей в белорусской науке - женщины 12:09
В Кузбассе после гибели машиниста на шахте возбудили дело 12:06
Матвиенко назвала кончину Юрского невосполнимой утратой 12:05
В Сибири на бизнесмена завели дело о неуплате 106 млн рублей налогов 12:05
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе 11:56
СК возбудил дело по факту падения льда на пенсионерку в Подмосковье 11:52
Депутаты Петербурга хотят разрешить жарить в парках шашлыки 11:51
Кремль своевременно сообщит о дате Послания 11:51
Три человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае 11:49
Медведев отметил проникновенную игру Ирины Муравьевой 11:43
РЖД добавили направления в список поездов с невозвратными билетами 11:40
В Беларуси отмечена положительная динамика развития информатизации 11:37
Дмитрий Медведев поздравил ученых страны с Днем российской науки 11:33
В Перми завели дело по факту избиения и кражи квартиры у ветерана ВОВ 11:26
Экс-главу Карелии Александра Худилайнена допросили по делу о взятках 11:17
В Кузбассе госпитализировали пострадавшего при аварии на шахте 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
08.02.2019 11:20
Рубрика: Культура

Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная отмечает юбилей

Текст: Мария Воронова
8 февраля народная артистка России Ирина Муравьева отмечает 70-летие. На ее счету множество ролей в кино и еще больше - в театре. В честь юбилея любимой актрисы готовится новая постановка в ее родном Малом театре. Пожалуй, так он может называться по праву, ведь Ирина Муравьева уже 26 лет выступает на этой сцене. Премьера музыкальной комедии "Всегда зовите Долли!" по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!", где Ирина Вадимовна исполнит главную роль, запланирована на апрель.

В день рождения Ирины Муравьевой "РГ" вспоминает ее лучшие роли в кино.

1. Сюзанна (Чисто английское убийство, 1974)

Двухсерийный фильм Самсона Самсонова, вышедший на экраны в 1974 году, прославил Ирину Муравьеву, для которой работа в этой картине была уже третьей в карьере. Актриса сыграла дочь лакея Бриггса Сюзанну, ожидающую наследника от накануне отравленного сына лорда Уорбека. Во время классического расследования убийства (когда подозреваемые томятся в одной комнате) открывается множество тайн, и именно Сюзанна ставит точку в борьбе претендентов за наследство лорда.

2. Инесса (Дуэнья, 1978)

В 1978 году на экраны вышел фильм по одноименной пьесе британского драматурга Ричарда Б. Шеридана. Ирина Муравьева сыграла Инессу - дочь расчетливого дворянина Джеромо, который желает выдать дочь замуж за немолодого, но богатого Дона Мендосо. Однако, влюбленная в другого, девушка не желает становиться заложницей немолодого жениха: героиня и дуэнья, ее воспитательница, придумывают план, согласно которому все остаются в выигрыше - дуэнья прибирает к рукам "мешочек с деньгами" Мендосо, а Инесса выходит замуж за возлюбленного.

3. Люда (Москва слезам не верит, 1979)

Фильм Владимира Меньшова, помимо того, что был лидером проката в СССР в 1980 году, стал одной из советских картин, удостоившихся премии "Оскар". Ирина Муравьева исполнила одну из главных ролей, ставшей настоящей "бомбой", - сыграла неугомонную Людмилу Свиридову, которая, как и ее подруги, приехала из другого города в Москву и безумно хотела удачно выйти замуж. "Я не фильм увидела, а совсем маленький кусочек из него в процессе съемок. Увидела и подумала: "Боже, какой ужас! Какая я тут противная, наглая, отвратительная". Очень себе не понравилась, хотя я такой там и должна была быть", - рассказала актриса в интервью ТАСС накануне своего юбилея.

4. Нина Соломатина (Карнавал, 1981)

Судьба исполнительницы главной роли перекликается с историей ее героини: Нина Соломатина, приехавшая покорять Москву, не поступила в театральный институт; в свое время не поступила и москвичка Муравьева. Свой провал на вступительных экзаменах актриса объяснила отсутствием опыта выступлений на сцене. "Я никогда не участвовала ни в какой самодеятельности. Это какой-никакой опыт. Я только иногда в школе стихи читала. Когда очень просили", - поделилась она. История Нины Соломатиной, рассказанная режиссером Татьяной Лиозновой, запала в душу не одному советскому зрителю. А композиция "Позвони мне, позвони" еще долго звучала в голове (в картине эту песню исполнила не Ирина Муравьева, а Жанна Рождественская, - прим. "РГ"), да и сегодня ее, к счастью, не забывают.

5. Надя Клюева (Самая обаятельная и привлекательная, 1985)

После выхода на экраны картина Геральда Бежанова с Ириной Муравьевой в главной роли стала хитом. И это неудивительно, с таким-то звездным составом! Володю, мужчину мечты главной героини, сыграл Александр Абдулов. Влюблены в самую обаятельную и привлекательную были герои Михаила Кокшенова (Леша Пряхин) и Леонида Куравлева (Миша Дятлов), а избранником работницы НИИ стал Гена Сысоев - в исполнении Владимира Носика. Однако актриса признавалась, что не сразу приняла картину. "Не любила этот фильм и не хотела в нем сниматься, мне эта тема не нравилась. Такое время было - расцвет авторского кино, чего-то очень серьезного. А тут опять: кто-то кого-то полюбил, треугольник, жена, любовница", - рассказала актриса. Сейчас лента Ирине Муравьевой очень нравится.

Актер Анатолий Белый: Романтика живет в людях во все времена
Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Театр Драматический театр РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство продлило программу развития ОПК до 2027 года
Кремль своевременно сообщит о дате Послания
В Домодедове самолет врезался в фонарь
Минобороны: США не один год нарушали требования ДРСМД
Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев