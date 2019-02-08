Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная отмечает юбилей

8 февраля народная артистка России Ирина Муравьева отмечает 70-летие. На ее счету множество ролей в кино и еще больше - в театре. В честь юбилея любимой актрисы готовится новая постановка в ее родном Малом театре. Пожалуй, так он может называться по праву, ведь Ирина Муравьева уже 26 лет выступает на этой сцене. Премьера музыкальной комедии "Всегда зовите Долли!" по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!", где Ирина Вадимовна исполнит главную роль, запланирована на апрель.

В день рождения Ирины Муравьевой "РГ" вспоминает ее лучшие роли в кино.

1. Сюзанна (Чисто английское убийство, 1974)

Двухсерийный фильм Самсона Самсонова, вышедший на экраны в 1974 году, прославил Ирину Муравьеву, для которой работа в этой картине была уже третьей в карьере. Актриса сыграла дочь лакея Бриггса Сюзанну, ожидающую наследника от накануне отравленного сына лорда Уорбека. Во время классического расследования убийства (когда подозреваемые томятся в одной комнате) открывается множество тайн, и именно Сюзанна ставит точку в борьбе претендентов за наследство лорда.

2. Инесса (Дуэнья, 1978)

В 1978 году на экраны вышел фильм по одноименной пьесе британского драматурга Ричарда Б. Шеридана. Ирина Муравьева сыграла Инессу - дочь расчетливого дворянина Джеромо, который желает выдать дочь замуж за немолодого, но богатого Дона Мендосо. Однако, влюбленная в другого, девушка не желает становиться заложницей немолодого жениха: героиня и дуэнья, ее воспитательница, придумывают план, согласно которому все остаются в выигрыше - дуэнья прибирает к рукам "мешочек с деньгами" Мендосо, а Инесса выходит замуж за возлюбленного.

3. Люда (Москва слезам не верит, 1979)

Фильм Владимира Меньшова, помимо того, что был лидером проката в СССР в 1980 году, стал одной из советских картин, удостоившихся премии "Оскар". Ирина Муравьева исполнила одну из главных ролей, ставшей настоящей "бомбой", - сыграла неугомонную Людмилу Свиридову, которая, как и ее подруги, приехала из другого города в Москву и безумно хотела удачно выйти замуж. "Я не фильм увидела, а совсем маленький кусочек из него в процессе съемок. Увидела и подумала: "Боже, какой ужас! Какая я тут противная, наглая, отвратительная". Очень себе не понравилась, хотя я такой там и должна была быть", - рассказала актриса в интервью ТАСС накануне своего юбилея.

4. Нина Соломатина (Карнавал, 1981)

Судьба исполнительницы главной роли перекликается с историей ее героини: Нина Соломатина, приехавшая покорять Москву, не поступила в театральный институт; в свое время не поступила и москвичка Муравьева. Свой провал на вступительных экзаменах актриса объяснила отсутствием опыта выступлений на сцене. "Я никогда не участвовала ни в какой самодеятельности. Это какой-никакой опыт. Я только иногда в школе стихи читала. Когда очень просили", - поделилась она. История Нины Соломатиной, рассказанная режиссером Татьяной Лиозновой, запала в душу не одному советскому зрителю. А композиция "Позвони мне, позвони" еще долго звучала в голове (в картине эту песню исполнила не Ирина Муравьева, а Жанна Рождественская, - прим. "РГ"), да и сегодня ее, к счастью, не забывают.

5. Надя Клюева (Самая обаятельная и привлекательная, 1985)

После выхода на экраны картина Геральда Бежанова с Ириной Муравьевой в главной роли стала хитом. И это неудивительно, с таким-то звездным составом! Володю, мужчину мечты главной героини, сыграл Александр Абдулов. Влюблены в самую обаятельную и привлекательную были герои Михаила Кокшенова (Леша Пряхин) и Леонида Куравлева (Миша Дятлов), а избранником работницы НИИ стал Гена Сысоев - в исполнении Владимира Носика. Однако актриса признавалась, что не сразу приняла картину. "Не любила этот фильм и не хотела в нем сниматься, мне эта тема не нравилась. Такое время было - расцвет авторского кино, чего-то очень серьезного. А тут опять: кто-то кого-то полюбил, треугольник, жена, любовница", - рассказала актриса. Сейчас лента Ирине Муравьевой очень нравится.