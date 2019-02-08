Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная отмечает юбилей

В день рождения Ирины Муравьевой "РГ" вспоминает ее лучшие роли в кино.
1. Сюзанна (Чисто английское убийство, 1974)
Двухсерийный фильм Самсона Самсонова, вышедший на экраны в 1974 году, прославил Ирину Муравьеву, для которой работа в этой картине была уже третьей в карьере. Актриса сыграла дочь лакея Бриггса Сюзанну, ожидающую наследника от накануне отравленного сына лорда Уорбека. Во время классического расследования убийства (когда подозреваемые томятся в одной комнате) открывается множество тайн, и именно Сюзанна ставит точку в борьбе претендентов за наследство лорда.
2. Инесса (Дуэнья, 1978)
В 1978 году на экраны вышел фильм по одноименной пьесе британского драматурга Ричарда Б. Шеридана. Ирина Муравьева сыграла Инессу - дочь расчетливого дворянина Джеромо, который желает выдать дочь замуж за немолодого, но богатого Дона Мендосо. Однако, влюбленная в другого, девушка не желает становиться заложницей немолодого жениха: героиня и дуэнья, ее воспитательница, придумывают план, согласно которому все остаются в выигрыше - дуэнья прибирает к рукам "мешочек с деньгами" Мендосо, а Инесса выходит замуж за возлюбленного.
3. Люда (Москва слезам не верит, 1979)
Фильм Владимира Меньшова, помимо того, что был лидером проката в СССР в 1980 году, стал одной из советских картин, удостоившихся премии "Оскар". Ирина Муравьева исполнила одну из главных ролей, ставшей настоящей "бомбой", - сыграла неугомонную Людмилу Свиридову, которая, как и ее подруги, приехала из другого города в Москву и безумно хотела удачно выйти замуж. "Я не фильм увидела, а совсем маленький кусочек из него в процессе съемок. Увидела и подумала: "Боже, какой ужас! Какая я тут противная, наглая, отвратительная". Очень себе не понравилась, хотя я такой там и должна была быть", - рассказала актриса в интервью ТАСС накануне своего юбилея.
4. Нина Соломатина (Карнавал, 1981)
Судьба исполнительницы главной роли перекликается с историей ее героини: Нина Соломатина, приехавшая покорять Москву, не поступила в театральный институт; в свое время не поступила и москвичка Муравьева. Свой провал на вступительных экзаменах актриса объяснила отсутствием опыта выступлений на сцене. "Я никогда не участвовала ни в какой самодеятельности. Это какой-никакой опыт. Я только иногда в школе стихи читала. Когда очень просили", - поделилась она. История Нины Соломатиной, рассказанная режиссером Татьяной Лиозновой, запала в душу не одному советскому зрителю. А композиция "Позвони мне, позвони" еще долго звучала в голове (в картине эту песню исполнила не Ирина Муравьева, а Жанна Рождественская, - прим. "РГ"), да и сегодня ее, к счастью, не забывают.
5. Надя Клюева (Самая обаятельная и привлекательная, 1985)
После выхода на экраны картина Геральда Бежанова с Ириной Муравьевой в главной роли стала хитом. И это неудивительно, с таким-то звездным составом! Володю, мужчину мечты главной героини, сыграл Александр Абдулов. Влюблены в самую обаятельную и привлекательную были герои Михаила Кокшенова (Леша Пряхин) и Леонида Куравлева (Миша Дятлов), а избранником работницы НИИ стал Гена Сысоев - в исполнении Владимира Носика. Однако актриса признавалась, что не сразу приняла картину. "Не любила этот фильм и не хотела в нем сниматься, мне эта тема не нравилась. Такое время было - расцвет авторского кино, чего-то очень серьезного. А тут опять: кто-то кого-то полюбил, треугольник, жена, любовница", - рассказала актриса. Сейчас лента Ирине Муравьевой очень нравится.