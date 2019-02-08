Новости

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья 23:23
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных 23:09
Президентские выборы в Северной Македонии пройдут 21 апреля 23:02
Пушков: РФ вправе не признать выборы на Украине 22:46
Сирийцы протестовали против блокирования поставки гумпомощи 22:22
Мадуро предложил провести внеочередные выборы в парламент Венесуэлы 22:07
СМИ: Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой 21:48
Два поезда столкнулись в Испании, есть пострадавшие 21:45
Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире 21:25
Теннисистки РФ узнали соперниц в стыковом матче Кубка федерации 21:23
Минск: Железная дорога назначила в марте 28 дополнительных поездов 21:16
Тимошенко попросила Порошенко снять однофамильца с выборов президента 21:16
В Подмосковье автопогрузчик травмировал неудачливого угонщика 21:15
Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров 21:14
Жителей литовской Клайпеды напугал развеянный в городе прах 20:39
Минприроды: Косаток и белух из бухты Средней освободят в ближайшее время 20:12
Владимир Путин наградил Германа Грефа орденом 20:05
Duster станет пикапом 20:00
Названы сроки сооружения второго выхода со станции метро "Комсомольская" 19:57
Мадуро: Гумпомощь - предлог для уничтожения независимости Венесуэлы 19:41
В Уфе трехлетний ребенок умер от неустановленной инфекции 19:34
Моралес: США демонстрируют в отношении Венесуэлы двойные стандарты 19:31
Марат Хуснуллин: Хордовое кольцо замкнется к 2024 году 19:16
Меркель заявила о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2" 19:16
В Башкирии при наезде автобуса на опору ЛЭП пострадали 19 человек 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 22:22
Рубрика: В мире

Сирийцы протестовали против блокирования поставки гумпомощи

В ряде населенных пунктов сирийских провинций Ракка и Дейр-эз-Зор жители провели акции протеста против блокирования доставки гуманитарной помощи отрядами вооруженной организации "Силы демократической Сирии", сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Кроме того, сирийцы требовали вывода войск возглавляемой США коалиции.

В МИД РФ сочли ненужным присутствие США в сирийском лагере беженцев

"В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксированы акции протеста против блокирования подконтрольными США "Сирийскими демократическими силами" доставки гуманитарной помощи, - сообщил он. - В ходе митингов в населенных пунктах Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа местные жители потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции и обратились к международному сообществу и сирийским властям с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, выделенных международными организациями".

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля
В Кремле оценили решение МПК по паралимпийцам
Рогозин о двигателе для "Союза-5": По мощности ему нет равных
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента
Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2"