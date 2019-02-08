Сирийцы протестовали против блокирования поставки гумпомощи

В ряде населенных пунктов сирийских провинций Ракка и Дейр-эз-Зор жители провели акции протеста против блокирования доставки гуманитарной помощи отрядами вооруженной организации "Силы демократической Сирии", сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Кроме того, сирийцы требовали вывода войск возглавляемой США коалиции.

"В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор зафиксированы акции протеста против блокирования подконтрольными США "Сирийскими демократическими силами" доставки гуманитарной помощи, - сообщил он. - В ходе митингов в населенных пунктах Абу-Хаммад, Хавиджет-Шиан, Сахальбия и Сафсафа местные жители потребовали вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции и обратились к международному сообществу и сирийским властям с просьбой помочь прекратить блокирование гуманитарных грузов, выделенных международными организациями".