Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Внести в статью 36 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2930) следующие изменения:

1) в части 5 слова ", в том числе по обеспечению их жилыми помещениями" исключить;

2) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляется в порядке, сроки и по нормам, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечение жилыми помещениями, в том числе служебными жилыми помещениями, военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, и членов их семей, принятых до 1 января 2017 года указанными федеральными органами исполнительной власти на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе служебных жилых помещениях.".

Президент Российской Федерации В.Путин