Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации"

Новости

На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин 22:55
Замглавы администрации Рязани арестован в Москве по делу о взятке 22:46
Россия по буллитам победила финнов в вынесенном матче Евротура 22:32
Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем 22:23
Касаткина помогла россиянкам обыграть Данию в Кубке федерации 22:10
Рушайло уволили из "Транснефти" в связи с выходом на пенсию 21:55
В ОБСЕ осудили решение Киева о недопуске наблюдателей РФ на выборы 21:46
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой 21:45
В Иране показали новую баллистическую ракету "Дизфуль" 21:44
Гендиректор АО госпитализирован в Москве после нападения акционера 21:41
Меркель назвала способ избежать энергозависимости от России 21:10
УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа" 21:00
Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента 20:53
ЦИК отказал Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты Украины 20:42
Школьники из Донецка и Беларуси провели онлайн-урок по русскому языку 20:24
Косачев объяснил страх Украины перед российскими наблюдателями на выборах 20:22
В Подмосковье открылся крупный фармацевтический завод 20:22
Московская школьница выстрелила себе в лицо 20:13
Макрон отказался от выступления с Меркель 20:09
Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 20:02
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 19:53
Оззи Осборн госпитализирован 19:47
Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову 19:45
У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение 19:28
Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью" 19:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 февраля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Внести в статью 36 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2930) следующие изменения:

1) в части 5 слова ", в том числе по обеспечению их жилыми помещениями" исключить;

2) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляется в порядке, сроки и по нормам, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечение жилыми помещениями, в том числе служебными жилыми помещениями, военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, и членов их семей, принятых до 1 января 2017 года указанными федеральными органами исполнительной власти на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе служебных жилых помещениях.".

Президент Российской Федерации В.Путин