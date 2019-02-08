СМИ: Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и зеленкой

Украинские националисты забросали яйцами и облили зеленкой здание генконсульства России в Харькове.

Местный телеканал UA:Харьков в Facebook сообщил, что в атаке на диппредставительство приняли участие около ста человек, которые были с символикой запрещенных в России "Национальных дружин" и "Правого сектора". Собравшиеся у генконсульства выступали против "антиукраинской деятельности, проводимой Россией".

Местная полиция заявила, что каких-либо правонарушений во время пикета зафиксировано не было. В российском посольстве в Киеве "РИА Новостям" подтвердили, что возле генконсульства прошла манифестация, а вопрос о причиненном ущербе уточняется.