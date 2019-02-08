Спикер Госдумы: Юрского отличала искренность и многогранность таланта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, коллегам и поклонникам народного артиста России Сергея Юрского, ушедшего из жизни на 84-м году жизни.

- Сергея Юрского отличала искренность и многогранность таланта. Он был замечательным актером театра и кино, талантливым режиссером, литератором, виртуозным чтецом, - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что созданные им образы в фильмах "Республика ШКИД", "Король-олень", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", а также на сцене легендарных театров - ленинградского БДТ, МХАТ им. Чехова и театра имени Моссовета любимы всеми россиянами.

Другие депутаты также отметили вклад Юрского в искусство. В частности, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что он был "неотторгаемой частью" российской культуры, ставшей целой эпохой в истории театра.

- Он прожил большую, интересную жизнь, даже несколько жизней: золотой век товстоноговского БДТ, в 80-е - Театр Моссовета, Школа современной пьесы, кино, телеспектакли, сатирическая проза. Он - неотторгаемая часть нашей культуры, целая эпоха в истории театра, - сказала Ямпольская журналистам.

Прощание с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся на 84-м году жизни, пройдет в Театре имени Моссовета, сообщают информагенства. Дата прощания пока уточняется.