США аннулировали визы членов учредительного собрания Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон аннулирует визы членов Национального учредительного собрания Боливарианской республики.

"США аннулируют визы членов незаконного учредительного собрания", - заявил Абрамс, чьи слова приводит издательство El Universal.

"Этот орган во многом узурпировал власть и полномочия законного парламента - Национальной ассамблеи. Учредительное собрание является воплощением разрушения демократических институтов, начатого Николасом Мадуро", - отметил спецпредставитель, однако не назвал точное количество попавших под очередные американские санкции венесуэльцев.

Напомним, что Национальное учредительное собрание было созвано в 2017 году по инициативе президента Венесуэлы с целью проведения конституционной реформы. Члены собрания были определены на всеобщих выборах, которые местная оппозиция тогда решила бойкотировать.