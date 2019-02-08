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8 февраля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 6-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

Дата подписания 6 февраля 2019 г.
Опубликован 8 февраля 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об ОМС

Принят Государственной Думой 24 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011, N 25, ст. 3529; N 49, ст. 7047, 7057; 2012, N 49, ст. 6758; 2013, N 27, ст. 3477; N48, ст. 6165; N52, ст. 6955; 2014, N30, ст. 4269; N49, ст. 6927 ; 2015, N 51, ст. 7245; 2017, N 1, ст. 12, 13; 2018, N 27, ст. 3947; N 31, ст. 4857; N 49, ст. 7497, 7509) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"2) самостоятельно обеспечивающие себя работой: индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", физические лица, поставленные на учет налоговыми органами в соответствии с пунктом 73 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации, и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;";

2) пункт 2 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.";

3) статью 51 дополнить частями 25 и 26 следующего содержания:

"25. В 2020 и 2021 годах за счет предоставляемых из федерального бюджета бюджету Федерального фонда межбюджетных трансфертов компенсируются выпадающие доходы бюджета Федерального фонда в связи с тем, что суммы выплат (вознаграждений), указанные в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежат обложению страховыми взносами в 2018 и 2019 годах. Объем указанных межбюджетных трансфертов определяется как произведение численности лиц, поставленных на учет налоговыми органами в соответствии с пунктом 73 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 января года, предшествующего очередному, и фиксированного размера страхового взноса, установленного подпунктом 2 пункта 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации, на очередной финансовый год.

26. Для целей расчета объема указанных в части 25 настоящей статьи межбюджетных трансфертов Федеральный фонд ежегодно в срок до 15 мая направляет в Министерство финансов Российской Федерации информацию о численности лиц, поставленных на учет налоговыми органами в соответствии с пунктом 73 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 января года, предшествующего очередному, информация о которых в соответствии с частью 2 статьи 49 настоящего Федерального закона предоставлена налоговыми органами в составе сведений о работающих застрахованных лицах.".

Президент Российской Федерации В.Путин